بسبب احتكار تجار.. عودة أسعار البيض الى سابقها

وقال مدير دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة، ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الارتفاع الذي شهدته أسعار بيض المائدة خلال الأيام الماضية كان مؤقتاً، وجاء نتيجة زيادة الطلب مع دخول موسم وانتظام الطلبة في المدارس"، مشيراً إلى أن "بعض المربين لجؤوا إلى احتكار المنتج لفترة وجيزة بغية رفع الأسعار، مما أدى إلى حدوث اضطراب مؤقت في السوق".وأضاف رزوقي أن "الوزارة تحركت فوراً عبر تشكيل لجان ميدانية لمتابعة الموقف، وتمت مفاتحة جهاز للتنسيق في تنفيذ حملات رقابية على الأسواق المحلية، ولا سيما علوة جميلة المختصة ببيع بيض المائدة، ما أسفر عن عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، حيث استقر سعر طبقة البيض عند ستة آلاف دينار للمستهلك".وأكد أن "الوزارة تشجع أصحاب المفاقس وشركات إنتاج بيض المائدة، وتعمل على دعم المنتج المحلي ضمن خطط استراتيجية مستمرة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الوزارة تمتلك خطة طوارئ لفتح الاستيراد عند الحاجة من أجل تحقيق التوازن في السوق ومنع أي محاولات للاحتكار أو الابتزاز التجاري".وشدد مدير الثروة الحيوانية على أن "البيض المحلي متوفر بكميات كافية، ولا توجد أي أزمة في الإنتاج"، لافتاً إلى أن "أي محاولة لاحتكار المواد الغذائية الأساسية تُعدُّ جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون".