تسجيل 5 الاف حالة تشوه ولادي في محافظة واحدة

وأكد رئيس منظمة ضفاف الخيرية وميض ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "المنظمة قامت بتسجيل نحو 450 طفلاً يعانون من تشوهات ولادية، وأكثر من 900 طفل مصاب باضطراب الدم الوراثي (الثلاسيميا)، الذي يُعد أيضاً من التشوهات الخلقية".وأوضح الساعدي أنهم "يعملون وفق الإمكانيات المتاحة على تقديم العلاج والمساعدة لهؤلاء الأطفال".وأشار إلى أن "الأسباب المؤدية لهذه التشوهات متعددة، وتشمل عوامل اجتماعية وبيئية وصحية، من أبرزها زواج الأقارب، بالإضافة إلى تأثير الملوثات المنتشرة في مناطق المحافظة"، مشددا "على أن العامل الأخطر يتمثل في استخدام الأدوية بشكل غير قانوني أو خاطئ خلال فترة الحمل، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتشوهات الخلقية".من جانبه، أشار المعاون الإداري في بجامعة ، حسين ، إلى أن "المجتمع يعاني من غياب التوعية الصحية الدقيقة"، موضحا ان "الجهات المعنية لم تصدر حتى الآن إحصاءات رسمية أو قاعدة بيانات دقيقة عن التشوهات الخلقية، ما يثير مخاوف من تزايد الحالات من دون وجود خطط واضحة للحد منها".