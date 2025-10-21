– محليات



أعلنت مديرية منفذ الشلامجة في ، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 4 طن من مادة الشحوم الحيوانية الممنوعة من الاستيراد، مع طيور برية مذبوحة غير مصرح بها ومخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، معدة للتهريب مخبأة خلف مادة حجر (المرمر).



وأوضحت المديرية في بيان لها، أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مركز الكمرك والدوائر الساندة، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المضبوطات واحالتها الى مركز شرطة الشلامجة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مركز الكمرك والدوائر الساندة، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المضبوطات واحالتها الى مركز شرطة الشلامجة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".