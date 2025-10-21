توجه لانشاء مدينة اثرية في العراق

‏وقال المدير عام لدائرة الصيانة والحفاظ على الآثار في الهيئة التابعة لوزارة الثقافة، ، للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات التطويرية الرامية إلى تحسين البيئة الأثرية وتأمينها، من بينها إنشاء منظومة سياج أمني حول المواقع لحمايتها، وتركيب مراقبة لضمان سلامة الآثار من العبث والنبش العشوائي، منوهاً بأن الخطة تشمل بناء مدينة متكاملة للزوار تضم مرافق تعليمية وترفيهية".‏وبين أن "الخطة تتضمن أيضاً إنشاء مختبرات متخصصة لصيانة ودراسة الآثار، فضلاً عن تركيب منظومة إنارة ومسارات مخصصة للزائرين، من أجل تسهيل حركة التجول بأمان، إلى جانب صيانة وترميم المواقع المتضررة، بما يحافظ على قيمتها التاريخية والمعمارية"، لافتا الى ان "الخطة تمثل خطوة محورية ضمن جهود الوزارة، لإبراز كوجهة حضارية عالمية ورافد مهم للسياحة الثقافية والبحث العلمي في ".واكد "استمرار الجهود الهادفة إلى حماية الإرث الثقافي العراقي وصونه للأجيال القادمة"، لافتا الى ان "الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى إحياء المواقع التاريخية وتطوير البنى التحتية الثقافية، إضاقة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على ، بوصفه ركناً من الهوية العراقية، ورافداً مهماً للتنمية الثقافية والسياحية في البلاد".