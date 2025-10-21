لهذا السبب.. تسمم 15 طالبة بإحدى مدارس ميسان

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "تعرضت 15 طالبة الى التسمم في احدى مدارس بسبب؛ تعفير الفرق الصحية في المحافظة".وتابع، انه "تم التعامل مع جميع الحالات بعد وصولهم الى المستشفى".