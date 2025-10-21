العتبة العباسية المقدسة تنفي دعمها لأي جهة سياسية أو شخصية انتخابية

وقالت العتبة في بيان ورد لـ ، ان "ما تداولته بعض الشخصيات ووسائل الإعلام من مزاعم بشأن دعم العتبة لأي جهة سياسية أو شخصية انتخابية، عار عن ".ونفت العتبة "صحة تلك الانباء".