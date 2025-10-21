قرب توزيع الرواتب لهذه الفئة من الموظفين

وقالت وزارة مالية الإقليم، في بيان ورد لـ ، إنه "تم إيداع حصة الاتحادية من الواردات غير النفطية للإقليم لشهر من العام 2025، والبالغة 120 مليار دينار نقداً بالحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع للبنك المركزي العراقي، في إطار التفاهمات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم الإيرادات النفطية وآليات صرفها".وبحسب بيان الوزارة، فإن "المبلغ المحوّل بلغ 120 مليار دينار، وتم تحويله نقدًا وبشكل مباشر إلى الحساب الرسمي المعتمد".وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للاتفاقات المالية التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتوحيد غير النفطية، بما يعزز التعاون المالي بين وأربيل ويضمن استحقاقات الإقليم وفق الموازنة العامة لعام 2025".