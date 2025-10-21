الأجواء العراقية تزدحم بالطائرات: 24 ألف رحلة جوية في أيلول

وذكرت الشركة في بيان ورد لـ ، أن "مجموع الرحلات المدنية (القادمة والمغادرة والعابرة) بلغ 24,387 رحلة خلال شهر ايلول، توزعت بواقع 4,450 رحلة قادمة ومغادرة عبر المطارات العراقية، و19,937 رحلة عبور للأجواء العراقية (Overflight)، مما يعكس استقراراً ملحوظاً في حركة النقل الجوي المدني واستمرار تطورها".ونقل البيان، عن للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ، قوله إن “هذه الأرقام تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الشركة من المراقبين الجويين والفنيين من قسم اتصالات الطيران والإداريين في تأمين الأجواء العراقية وضمان انسيابية الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة العالمية وذلك استناداً إلى توجيهات معالي وزير النقل ، في تطوير منظومات الملاحة الجوية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لشركات الطيران المحلية والدولية".وأضاف البيضاني أن “التحسن المستمر في مؤشرات الحركة الجوية يمثل دليلاً على ثقة بالأجواء العراقية، ويعكس نجاح خطط في إعادة موقع كممر جوي آمن ومهم في المنطقة"، وفق البيان.