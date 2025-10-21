هيئة الاعلام والاتصالات ترد على تسجيل منسوب لرئيسها: مولد بالذكاء الاصطناعي

وذكر بيان للهيئة، انها رصدت قيام عدد من الحسابات الإليكترونية (لأشخاص وصفحات وهمية وحسابات ممولة) بنشر تسجيل صوتي مفبرك ومولد بالذكاء الاصطناعي منسوب زوراً إلى رئيسها أبورغيف.وأكدت الهيئة، ان "هذا التلفيق المفبرك والمنشورات الصفراء المسيئة هي من انتاج جهات مخالفة تضررت من الاجراءات القانونية الخاصة بتنظيم الاعلامي بناءً على مخاطبات الجهات الرسمية والقضائية التي رصدت تلك المنصات وإحالتها إلى الإجراءات القانونية، لما تقوم به من تدليس وتشويه الحياة الديمقراطية والضغط والابتزاز، فعمدت تلك الجهات إلى مهاجمة الهيئة وفبركة الإساءة كما اعتادت، وإن ما تنشره هذه المنصات هو تلفيقات عارية من أي صحة وبعيدة تماماً عن مواقف رئيس الهيأة وتوجهات المؤسسة، وليس لها أساس".وأشارت إلى أن "جميع التوجيهات والأوامر الإدارية تصدر عبر السياقات التحريرية الرسمية المعروفة للجميع ويتم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمي للهيئة ومكتب الإعلام والاتصال الحكومي، داعية الصفحات والمنصات الرصينة والمتابعين إلى اعتماد المصادر الموثوقة المعروفة بالمهنية، ونبذ المحتوى التضليلي الذي يتوخى التشويش وخلط الأوراق عبر أصوات معروفة بهذا السلوك".وتابعت، أن "التعـــامل مع مخالفـــات الفضـــاء الرقمي، يتم ضـمن الأطــــر والصلاحيات القانونية والتنظيمية المعتمدة ومؤسسات الدولة المعنية، من دون أي تدخلات جانبية أو توجيهات شفهية".وأتم البيان، بالتأكيد على أن الهيئة "تجدد التزامها بمهامها الدستورية وحرصها على مصداقية الخطاب العام، وقد باشرت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقفون خلف هذا التزييف والخلط، وعبر الوسائل القانونية التي كفلها الدستور والقانون. وستنشر تباعاً القرارات والأسماء المعنية بالتوصيف أعلاه".