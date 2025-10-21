بمليار دينار.. الرافدين يطلق دفعة جديدة من مبادرة الريادة والتميز

واكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن ".وأضاف، أن عدد القيود الممولة بلغت ٣٣٨٠ قيداً و القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت ٤٤،٩٤١،٠٠٠،٠٠٠ مليار دينار عراقي ، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء .