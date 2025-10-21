الصفحة الرئيسية
كشف سبب استبعاده رونالدو عن رحلة الهند بدوري الأبطال
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بمليار دينار.. الرافدين يطلق دفعة جديدة من مبادرة الريادة والتميز
محليات
2025-10-21 | 11:07
بمليار دينار.. الرافدين يطلق دفعة جديدة من مبادرة الريادة والتميز
محليات
2025-10-21 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
284 شوهد
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الثلاثاء، اطلاق الدفعة التاسعة والعشرين من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ قدره مليار دينار عراقي وبعدد ٧٨ قيداً.
واكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن
مبادرة البنك المركزي العراقي
".
وأضاف، أن عدد القيود الممولة بلغت ٣٣٨٠ قيداً و القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت ٤٤،٩٤١،٠٠٠،٠٠٠ مليار دينار عراقي ، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء
الاقتصاد الوطني
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مصرف
الرافدين
مبادرة البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
الاقتصاد الوطني
مصرف الرافدين
العراق
التميز
الشبا
