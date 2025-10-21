وفاة مهاجر عراقي بأحد مراكز الاحتجاز في ليبيا

وقال الصحاف للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "السلطات المعنية في جهاز مكافحة الهجرة غير في دولة ليبيا شرق العاصمة أبلغتنا بوفاة المهاجر العراقي "هوگر آسو خدر" إثر نوبة قلبية داخل مركز الاحتجاز".واضاف ان " في طرابلس استكملت في وقت سابق اجراءات إعادة (41) مهاجراً دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي"، مشيرا الى ان "السفارة عملت على توفير تذاكر السفر لإعادة المهاجرين بشكل طوعي الى بالتنسيق مع في وحكومة ".وتابع ان "السفارة خصصت أرقاماً لتمكين عائلات المهاجرين من التعرف على سلامة أبنائهم".