السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء

ويمثل شارع 100 أحد أبرز في المدينة، حيث يربط عدداً من أحياء ببعضها، ويمتد ليصل المدينة بالمناطق المجاورة، مما يعزز البنية التحتية ويخفف الزخم المروري.وقد تم تنفيذ المشروع خلال مدة إنجاز بلغت 650 يوما، وسط متابعة مباشرة ودقيقة من قبل ، الذي أكد في كلمة له بالمناسبة أن المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين واقع الخدمات في المدينة والنهوض بها.وقال السامرائي، "لا ينجح اي عمل في اي مكان دون تظافر الجهود ، معتبرا ان هذا المشروع انجز بتعاون الجميع وهو مشروع من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم و الامن الغذائي".وتابع: "أنا سعيد بهذا الشارع والإنارة والمراسلات والحدائق والفلك، وهو أكبر مشروع في قيمته تجاوزت 41 مليار دينار".واكمل: "كانت هنالك بعض التجاوزات، وعوضنا المتجاوزين على نفقتنا الخاصة".