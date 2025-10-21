الوقف السني يحدد موعد غرة جمادى الأولى

وقال في بيان ورد لـ ، أنه "نظراً لعدم ثبوت رؤية بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في تعلن أن يوم غد الأربعاء الموافق 22 / 10 / 2025 هو اليوم المكمل لعدة شهر ".وأضاف، ان "يوم الخميس الموافق 23/ 10/ 2025 هو غرة شهر للعام الهجري 1447".