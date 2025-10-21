بعد افتتاح "شارع 100".. محافظ صلاح الدين يشيد بالسامرائي

اشاد محافظ ، الثلاثاء، بجهود رئيس تحالف العزم بعد افتتاح شارع 100 في .​

وجاء في بيان، "أثنى محافظ ، على جهود رئيس تحالف العزم المهندس ، في جلب المشاريع الحيوية لمدينة ، والارتقاء بواقعها الخدمي".

وقال خلال حفل افتتاح شارع 100 في سامراء إن "المهندس مثنى يتابع معه شخصيا وبشكل يومي مشاريع مدينة سامراء"، مشيرا إلى أن "يذلل لهم الأفق في ، سواء في أو وزارة الإعمار والإسكان".

وافتتح السامرائي، اليوم الثلاثاء، مشروع "شارع 100" الحيوي في مدينة سامراء، وسط حضور جماهيري لافت واحتفال شعبي كبير.