تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "قوة من مفاصل ، وبالتنسيق مع أمن ، نفذت عمليات نوعية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في حادث استشهاد عضو الذي وقع في قضاء الطارمية شمال العاصمة ".وأضاف البيان أن "العملية جاءت بناءً على مذكرات قبض قضائية صادرة عن الجهات المختصة، وعقب جهود استخبارية وميدانية مكثفة وتحقيقات مستمرة قادت إلى تحديد أماكن وجود المتهمين والقبض عليهم أصوليًا".وتابع أن "التحقيقات ما زالت جارية بإشراف قضائي"، منوها ان "الوزارة ستوافي الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمال الإجراءات الأصولية".