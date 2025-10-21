السامرائي يؤكد مواصلة دعم المشاريع التي تسهم بتحسين واقع سامراء

أكد رئيس تحالف العزم ، الثلاثاء، مواصلة دعم المشاريع التي تسهم في تحسين واقع مدينة .

وقال التحالف في بيان، "حضر رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه محافظ وعدد من أعضاء الحكومة المحلية والمسؤولين، حفل افتتاح شارع 100 في مدينة ، الذي يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية الحيوية في المدينة، وسط حضور جماهيري واسع من أهالي سامراء ووجهائها".

ونقل البيان عن السّامرائي تأكيده خلال الحفل أنّ "مشروع شارع 100 يمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة تطوير البنى الخدمية والعمرانية في سامراء"، مشدداً على "مواصلة دعم المشاريع التي تسهم في تحسين واقع المدينة وتسهيل حياة مواطنيها، وبما ينسجم مع تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار".

وعبّر الحضور وفق البيان عن "تقديرهم لهذه الجهود التي تعكس حرص قيادة تحالف العزم على متابعة الملفات الخدمية ودعمها ميدانياً".