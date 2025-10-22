حملة لإزالة المطبات الصناعية في شوارع بغداد.. وغرامة "باهظة" للمخالفين

وقال المتحدث باسم أمانة ، عدي الجنديل، إن "أمانة بغداد ترفض عمل بعض المواطنين مطبات صناعية في الشوارع، خصوصاً في المناطق التي تم إكساؤها مؤخراً، حيث تعمل الأمانة على رفعها ونصب مطبات حديثة داخل العاصمة بغداد قرب المدارس والمؤسسات الحكومية، وفي جميع الأماكن التي تشهد زخماً للمواطنين"، بحسب .وأضاف أن "نصب المطبات يتم وفق رؤية الأمانة لمدى احتياج كل منطقة داخل العاصمة ورفع جميع المطبات التي يستخدمها بعض المواطنين".وأشار إلى أن "هناك إجراءات قانونية وغرامات مالية بحق واضعي هذه المطبات أو تخريب الشوارع التي تم إنجازها مؤخراً داخل العاصمة بغداد".ولفت الى أن "الغرامات تصل الى أكثر من مليون دينار لكل شخص يعبث أو يشوه المناطق التي يتم تطويرها من قبل أمانة بغداد".