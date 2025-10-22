الصفحة الرئيسية
بريطانيا على شفا حرب داخل العائلة الملكية.. ما علاقة ولي العهد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544662-638967209285809587.jpg
كردستان تعزز الأمن المائي: 10 سدود و81 بركة لمواجهة الجفاف
محليات
2025-10-22 | 05:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
126 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
في خطوة تعكس اهتمام حكومة
إقليم كردستان
بتأمين الموارد المائية لمواجهة تحديات الجفاف وتلبية احتياجات الزراعة والثروة الحيوانية، أعلنت حكومة الإقليم مؤخراً عن إنجاز مشاريع مائية ضخمة منذ بدء عمل الكابينة التاسعة، شملت 10 سدود رئيسية و81 بركة وخزاناً للمياه والأمطار موزعة على مختلف محافظات الإقليم.
ووفق بيان صادر عن
وزارة الزراعة
والموارد المائية، فان هذه المشاريع تهدف إلى تأمين المياه للزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن دعم المياه الجوفية وتقليل الهدر الناتج عن مواسم الجفاف.
وحتى الآن، تم إنشاء 23 بركة مائية جديدة خلال فترة عمل الحكومة الحالية، بينما 58 بركة أخرى قيد التنفيذ، تضاف إلى 97 بركة كانت قائمة قبل تشكيل الكابينة التاسعة.
أنجزت حكومة الإقليم 9 سدود رئيسية بكلفة إجمالية بلغت 265.7 مليار دينار، بطاقة خزن جماعية تصل إلى 252.8 مليون متر مكعب من المياه، وجاء توزيعها على النحو الآتي:
سد دوين – الكلفة: 88 مليار دينار، الخزن: 100 مليون م³
سد كومسبان – الكلفة: 95 مليار دينار، الخزن: 97 مليون م³
سد ديوانە – الكلفة: 26.6 مليار دينار، الخزن: 21 مليون م³
سد بستورة – الكلفة: 23 مليار دينار، الخزن: 20 مليون م³
سد خنس – الكلفة: 9.6 مليار دينار، الخزن: 7 ملايين م³
سد آقوبان – الكلفة: 8.1 مليار دينار، الخزن: 2.6 مليون م³
سد تورجار – الكلفة: 5.8 مليار دينار، الخزن: 2 مليون م³
سد شوكير – الكلفة: 5.6 مليار دينار، الخزن: 2 مليون م³
سد جمركة – الكلفة: 4.4 مليار دينار، الخزن: 1.2 مليون م³
هذه المشاريع – بحسب البيانات الحكومية - تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها حكومة الإقليم لضمان الأمن المائي في ظل التحديات المناخية التي تواجه كوردستان والمنطقة، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل العمل على زيادة عدد السدود والبرك لدعم الزراعة وتقليل الاعتماد على المصادر المائية الخارجية.
وتعد هذه المشاريع جزءاً من رؤية حكومة الإقليم لبناء بنية تحتية مائية متكاملة تخدم التنمية الزراعية والاقتصادية وتؤمّن مورداً دائماً للمياه للأجيال القادمة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
كردستان تعزز الأمن المائي
10 سدود و81 بركة لمواجهة الجفاف
إقليم كردستان
السومرية نيوز
وزارة الزراعة
سومرية نيوز
السومرية
كردستان
كابينة
التنف
