السوداني يتابع تنفيذ مشروع أيدوبا لبناء المدارس في عموم العراق

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " الاجتماع ناقش إجراءات وآليات معالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع (أيدوبا)، من اجل التوصل الى صيغ نهائية لإطلاق الأعمال ببناء المدارس في عموم المحافظات وخلال فترة قريبة جداً".وتابع، انه "تمت مناقشة نوع الموديل الاقتصادي للمشروع، الذي يجب أن يكون وفق تصاميم حديثة وبمواصفات عالية، من أجل أن توفير بنية تحتية لبيئة تعليمية تواكب أحدث النماذج العالمية".