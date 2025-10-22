السيد الصدر يدعو إلى جمع التبرعات النقدية لغزة ويشكر مصر

– محليات



أصدر زعيم ، اليوم الأربعاء، بياناً دعا فيه الشعب العراقي إلى جمع تبرعات نقدية لدعم الأشقاء في ، وشكر في الوقت ذاته جمهورية العربية.





وجاء في البيان، أن الدعوة لجمع التبرعات تأتي إيماناً بالقضية الفلسطينية والمحبة للأشقاء في هاشم.


