كردستان يحدد مدة عطلة المدارس الخاصة بالانتخابات

وقالت في حكومة الإقليم وفق بيان رسمي، “بسبب إجراء انتخابات ، تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس، بدءا من 6 تشرين الثاني المقبل، لغاية يوم 11 من الشهر نفسه".وأضاف البيان، أنه "يبدأ الدوام يوم 12 تشرين الثاني".ومن المقرر ان تجرى الانتخابات في يوم 11 من تشرين الثاني/ المقبل.