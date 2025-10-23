تحديث جديد حول توزيع قطع الأراضي للتربويين

وقال النائب الإداري لمحافظ علي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الاتفاق مع النقابة يضمن العدالة والشفافيَّة في التوزيع وإعداد قوائم دقيقةٍ للمستحقين، مشيراً إلى أنَّ عدد الطلبات تجاوز مليوني طلب، خاصَّة لفئتي الشهداء والسجناء السياسيين."وتعمل المحافظة "بالتوازي على جرد الأراضي الصالحة وإعادة فرزها وتهيئة البنى التحتيَّة، بالتنسيق مع لجنةٍ مشتركةٍ مع ، لضمان توزيعٍ منظمٍ يُلبّي احتياجات المواطنين ويُعزّز التنمية العمرانيَّة في العاصمة".