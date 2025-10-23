أمين بغداد يعلن انطلاق الأعمال الزراعية في مشروع غابات بغداد المستدامة

وذكر المكتب الاعلامي لأمين في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بالأعمال الزراعية في مشروع غابات بغداد المستدامة وزراعة اول شجرة ضمن المشروع".وسيضم المشروع 28 غابة متنوعة الأنشطة، تشمل غابة الثقافة والفنون، غابة الأطفال والترفيه، غابة السيدات، غابة التكنولوجيا والابتكار، غابة الرياضة واللياقة البدنية، إضافة إلى الجناح الوطني وقرية الغابة العالمية، كما يتضمن المشروع بحيرة اصطناعية عملاقة بمساحة 1.5 مليون ، تتخللها قنوات مائية، إلى جانب مرافق ترفيهية وثقافية مثل المسرح، المتحف، السينما، والمرافق الرياضية.