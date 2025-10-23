داماك إنترناشونال توسع حضورها الإقليمي وتطلق رسمياً المرحلة الأولى من مشروع "داماك هيلز بغداد"

أعلنت داماك إنترناشونال، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التطوير العقاري الفاخر، عن دخولها رسمياً السوق العقاري في عبر إطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الرئيسي "داماك هيلز "، التي تضم ثلاثة مجمعات هي: مسك، فيروز، لامار.يعد مجتمع "داماك هيلز بغداد" جزءاً من مساحة التطوير الإجمالية لشركة داماك والتي تغطي 6.2 مليون ، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي أمام ساحة عباس بن فرناس، حيث يبعد خمس دقائق فقط بالسيارة عن والجامعات المحيطة به، وعشر دقائق عن ومنطقة ، وخمس عشرة دقيقة عن أبرز فنادق العاصمة.يعكس المشروع، وهو الأول لشركة داماك في العراق، توجهات " " نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.في تعليقه على ذلك، قال: "نفخر بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ’داماك هيلز بغداد‘، الذي يمثل نقطة انطلاق جديدة لشركة داماك في العراق. هذا المشروع يعكس رؤيتنا الطموحة في تقديم مشاريع عقارية فاخرة ترتقي بجودة الحياة، وتدعم جهود التنمية الوطنية، بما يتماشى مع المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030".وأضاف الغزالي: "يقدم هذا المشروع، الذي يعد من بين أكبر مشاريع التطوير العقاري في العاصمة بغداد، مجموعة متنوعة من الفلل السكنية الفاخرة بتصاميم أنيقة ومساحات مختلفة والتي تضم أربع و خمس غرف نوم، والعديد من التصاميم التي تجسد الفن المعماري العريق و الراقي الذي لطالما اشتهرت به العراق".هذا ويدعم المشروع الجديد جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز النمو العمراني في بغداد، ويمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية داماك لتوسيع محفظتها العقارية في منطقة الشرق الأوسط عبر دخول السوق العراقية من بوابة العاصمة، كما يعكس التزامها بتوفير سكنية عصرية تدمج بين الأصالة العراقية وأفضل المعايير العالمية، بما يواكب تطلعات السكان والمستثمرين، على حدٍّ سواء.هذا ويضم مجتمع داماك هيلز بغداد المُسوّر طيف واسع من المرافق المتكاملة التي تشمل: مركزية، ونادٍ صحي، ومساحات ترفيهية، ومطاعم وكافيهات عصرية، فضلاً عن وجود نظام متطور لإمداد المياه، ومحطة فرعية للكهرباء، ونظام تدفئة بالطاقة الشمسية، مع خدمات صيانة دورية وخدمات أمن ومراقبة على مدار الساعة.تتبوأ داماك مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، لتمتد مشاريعها إلى كل من ، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.منذ ذلك الحين، سلمت الشركة أكثر من 49,000 وحدة سكنية، وتمتلك في محفظتها الحالية أكثر من 54,000 وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء.كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، ودي جريسوغونو. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.