محافظة نينوى تُعلن خلوها من إنفلونزا الطيور

وبين الحيالي أن ما تم تداوله مؤخراً عن تسجيل حالات واسعة من الإصابة في المحافظة هو غير دقيق، موضحاً أن الحالة الوحيدة التي تم تسجيلها كانت في أحد حقول قضاء بعشيقة، مؤكداً أنه تم التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة، حيث تم طمر الطيور المصابة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمنع انتشار المرض.وأشار إلى أن الوضع تحت السيطرة تماماً وأن فرق المراقبة البيطرية تواصل متابعة الوضع بشكل يومي لضمان سلامة الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.من جانبه نوه مسؤول شعبة الزراعة في برطلة أحمد ساقي محسن بأن الإصابات التي تم تسجيلها في حقول المزارعين كانت بنسبة ضئيلة لا تتجاوز (4 %) فقط، وأنه تم التعامل معها بحرق الطيور المصابة وتفريق السليمات عن المصابات، مضيفاً أن هذه الإصابات كانت محصورة بين ناحيتي «برطلة» و"بعشيقة" شمال ، وتمت السيطرة عليها بشكل كامل.في سياق متصل، أكد لصحة دلشاد شنكالي، أن الوضع تحت السيطرة التامة، مشيراً إلى أن عمليات المراقبة والمكافحة مستمرة على مدار الساعة، وأنه لا يوجد أي تفشٍّ للفيروس في المحافظة.ودعت مديرية المستشفى البيطري في نينوى الأهالي والمزارعين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مشددة على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والتبليغ عن أي حالات اشتباه لضمان سلامة الجميع.