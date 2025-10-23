المفوضية تعلن إحصائية سجل الناخبين للبطاقات الجديدة وعدد الغرامات الكلي

– محليات



أعلنت ، اليوم الخميس حول سجل الناخبين للبطاقات الجديدة للفترة الممتدة من 23/9/2023 ولغاية 23/10/2025، فيما كشفت العدد الكلي للغرامات المفروضة لغاية تاريخ 23/10/2025.





أما إجمالي الغرامات المفروضة (لغاية 23/10/2025):

المجموع الكلي للغرامات: 540.

الرجال: 396.

النساء: 82.

مخالفات قبل انطلاق الحملة الانتخابية (الشعارات والصور): 62.



ادناه تسجيل الناخبين:أما إجمالي الغرامات المفروضة (لغاية 23/10/2025):المجموع الكلي للغرامات: 540.الرجال: 396.النساء: 82.مخالفات قبل انطلاق الحملة الانتخابية (الشعارات والصور): 62.