تمديد التقديم الى الكلية التربوية المفتوحة

وذكر بيان للوزارة، انه تقرر "تمديد مدة التقديم للدراسة في الكلية التربوية المفتوحة بدءا من يوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٥ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٥، لاتاحة الفرصة للراغبين في إكمال دراستهم الانضمام الى المراكز الدراسية للكلية في عموم ".ودعا البيان، الطلبة الى "مراجعة المراكز الدراسية التابعة الى الكلية التربوية المفتوحة في المحافظات لإتمام إجراءات التسجيل خلال المدة المقررة، علما ان التمديد جاء استجابةً للطلبات الواردة الى الوزارة".