اختيار العراق ضمن عضوية مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

وذكر بيان للوزارة، انه "ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه التي عُقدت في مدينة جدة، تم الإعلان عن اختيار جمهورية إلى عضوية مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي".وأضاف البيان، أن "هذا الاختيار يُعد تأكيداً لمكانة العراق ودوره المحوري في قضايا المياه الإقليمية والدولية، وانعكاساً لجهوده في تعزيز التعاون الإسلامي في مجال وتحقيق الأمن المائي المستدام، ويسهم في تعزيز حضور العراق داخل المنصات الدولية المعنية بالمياه، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الفني والعلمي مع الدول الأعضاء".