قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة

وقال المصدر لـ ، إنه "تم العثور على جثة في نهر يرجح أنها تعود الى الشاب الغريق من أهل حسين الجياشي".وأشار الى انه "تم انتشال الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض فحصها والتأكد من عائديتها".يذكر ان الشاب حسين غرق منذ أيام في منطقة الكريعات شمال شرق العاصمة وعمليات البحث مستمرة عنه منذ يوم الحادث، وشارك في عملية البحث العديد من الغواصينولاقت قضية الشاب تعاطفاً كبيراً من قبل المواطنين بسبب بقاء والدته طول فترة البحث قرب المكان الذي غرق فيه.