السامرائي يزور ناحية الإسحاقي ويبحث أوضاعها واحتياجاتها

زار رئيس تحالف العزم ، الخميس، ناحية جنوبي وبحث أوضاعها واحتياجاتها.​

وقال التحالف في بيان، "زار رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى مضيف محافظ الأسبق الشيخ في ناحية جنوبي مركز ، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء المنطقة".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "التباحث حول أوضاع الإسحاقي واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم واستحقاقات المرحلة المقبلة".

وأكد الحضور "ثقتهم برئيس تحالف العزم المهندس وبرنامجه الوطني وقدرته على تمثيل تطلعات أبناء المحافظة وخدمة قضاياهم بكل مسؤولية".