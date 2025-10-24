اليوم.. استعدوا للعواصف الرعدية وزخات المطر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس اليوم الجمعة سيكون غائما جزئيا الى غائم على فترات في ، وغائم جزئي في المنطقة الوسطى، وصحو مع قليل من الغيوم في ، فرص واردة لهطول زخات مطر خفيفة في مناطق متفرقة ومحدودة من مدن شمال البلاد، ترافقها عواصف رعدية أحياناً، لاسيما في المرتفعات والمناطق القريبة من الحدود الشمالية".وأضاف ان "درجات الحرارة تُسجل ارتفاعا قليل عن يوم أمس بمقدار (1-2) درجة مئوية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تُسجل مقاربة ليوم أمس في المنطقة الشمالية، لتكون الأجواء مائلة للبرودة ساعات الصباح والليل ومعتدلة خلال النهار"، مشيرا الى ان "الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم بالساعة مع ميلها للسكون على فترات عدا الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى تكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة (2010) كم بالساعة كذلك والاقسام الشرقية من البلاد تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".وبين ان "الرؤية الأفقية تتراوح بين (8-10) كم، وتتناقص صباحاً بسبب تكون غشاوة خفيفة إلى حدود (75) كم".وبين أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول ابتداء من الاقسام الغربية من البلاد الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق"، لافتا الى ان "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، اما الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الاقسام الشرقية من البلاد الى 25 كم/ بالساعة، فيما ستخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق".