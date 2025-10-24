المباشرة بمشروع تأهيل وتطوير الحي الدبلوماسي في بغداد

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزيرُ الخارجيّة وضع، اليومَ الجمعة، حجرَ الأساس لمشروع تأهيل وتطوير الحيّ الدبلوماسي في ، بحضور عددٍ من المسؤولين والدبلوماسيين".وأكّد الوزير في كلمةٍ له بهذه المناسبة أنّ "المشروع يُمثّل خطوةً مهمةً تعكسُ جهودَ الحكومةِ العراقيّة في توفير بيئةِ عملٍ حديثةٍ وآمنةٍ للسفاراتِ المعتمدةِ في "، مشيرا الى انه "يُجسّد حرصَ وزارةِ الخارجيّة على تطوير البُنى التحتيّة للدبلوماسيّة العراقيّة وجعلها أكثر تنظيمًا وفاعليّةً بما يخدم مصالح البلاد".وأشار الوزير إلى أنّ "العملَ في هذا المشروع الحيوي والمهم بدأ بتاريخ 30 تشرين الأوّل 2024، ويمتدُّ على مساحةٍ تبلغ (279.5) دونم، تضمّ (78) قطعة أرض، تم إشغال (40) قطعةً منها من قِبَلِ سفاراتٍ عاملةٍ في العراق"، موضحا ان "المشروع صُمِّمَ وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، مع توفير منظومة حماية متكاملة، وخدماتٍ وبُنى تحتيّةٍ حديثة، وحدائقٍ ومساحاتٍ خضراء، وممرّاتٍ مخصّصةٍ للمشي".واكد انه "من المؤمّل إنجاز المشروع مع مطلع العام المقبل".