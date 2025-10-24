لأول مرة في العراق.. مشروع الأرض المخدومة وفرص عمل لـ6500 عائلة

وقال رئيس الصندوق للوكالة الرسمية تابعته ، ان "أحد المشاريع المهمة التي أنشأها الصندوق ولأول مرة تنشأ في هو مشروع الأرض المخدومة والذي فيه إيرادات سواء للدائرة المعنية وكلفة الخدمات التي قدمها الصندوق، حيث يتم بيع هذه القطع من الدائرة المستفيدة وارجاع مبالغ الخدمات التي قدمها الصندوق"، لافتاً الى أن "المشروع أنجز ورفعنا كتاباً الى بإقراره وشمول جميع الشرائح مشمولة بالمزايدة".وبين أنه "عند إعادة الأموال الى الصندوق يتم استثمار ارض أخرى لفائدة المواطن"، مشيراً الى أن "هذه الأموال التي تعود الى الصندوق تكون مخصصة فقط لمشروع الأرض المخدومة ولا تستخدم في مشاريع خدمية أو غيرها".وتابع أن "ذلك ينشط الحركة الاقتصادية ويحل مشكلة السكن".وبين أن "هناك كوادر داخل مدينة أور السياحية ترفع تقريراً حول أعداد الزائرين للمدينة والتي تصل الى 300 زائر شهرياً على مستوى الدول والمحافظات داخل العراق"، موضحاً أن "تنشيط الجانب السياحي في مطلوب".وأكد أنه "تم انشاء مدينة أور السياحية بالقرب من مدينة أور الأثرية لتنشيط قطاع السياحة، ومن أهم المشاريع المهمة الذي يدعم قطاع السياحة هو انشاء "، لافتاً الى أن "الاستراتيجية التي وضعتها لمجلس الوزراء بوضع هكذا مشاريع تدعم ذي قار هو إيجابي ونعتبره قدوة لباقي المحافظات".وشدد على "ضرورة وضع خطط مستقبلية للمحافظات كتفعيل القطاعات الزراعية والصناعية والتي تخفف العبء على الدولة والإيراد النفطي"، لافتاً الى أن "ذي قار تتضمن موقعين للسياحة وهي مدينة أور السياحية وأهوار والتي تشهد استقبال الكثير من السائحين".وبين أن "قائممقام الجبايش وخلال زيارتنا له عرض لنا الإحصائية للسائحين في الأهوار رغم تأثر الأهوار بقلة الاطلاقات المائية"، موضحاً أن "الصندوق له أثر واضح داخل المحافظة وشمول جميع القطاعات بمشاريعه".وأكد أن "عدد مشاريع الصندوق حالياً أكثر من 400 مشروع في كل المراحل (2021 بواقع 270 مشروعاً و2022 بواقع 41 مشروعاً استراتيجياً و2023 بواقع 68 مشروعاً و2024 ووصلت مشاريعنا بحدود الـ90 مشروعاً)"، موضحاً ان "من المشاريع التي ينفذها الصندوق بتوجيه مجلس الوزراء وهي مشاريع الجامعات المستحدثة مثل جامعة بـ5 مشاريع، وجامعة سومر بقضاء بواقع 12 مشروعاً".ولفت الى أن "عدد المشاريع المنجزة حتى الآن أكثر من 307 مشاريع ودخلت الخدمة حالياً والمتبقي منها بنسب إنجاز متقدمة"، موضحاً أن "الصندوق مستمر نتيجة الدعم الحكومي الموجود والذي خلق التنمية داخل المحافظة".وتابع أن "85 بالمئة من التخصيصات يتم توزيعها وفق الكثافة السكانية حيث إن كل قضاء ومدينة تأخذ حصتها من هذه التخصيصات ولا يوجد أي ضرر لأي مدينة"، لافتاً الى أن "الـ15 بالمئة هي مشاريع استراتيجية لفائدة جميع أبناء المحافظة".وأشار الى أن " أعطى جمالية للمحافظة ويقصدوه جميع أبناء المحافظة وهو متنفس جيد لهم".وذكر أن "هناك أولية بأن مشاريع الصندوق وفرت فرص عمل لنحو 6500 عائلة، وهناك موارد مالية لهذه العوائل"، موضحاً أن "المشروع داخل المحافظة لا يولد الاستفادة للشركة فحسب بل لمختلف الشرائح في المحافظة".وتابع أن "الجميع استفاد من مشاريع إعادة إعمار ذي قار ونشط الحركة الاقتصادية "، مشيرا الى أنه "وفقاً لتقرير قدم من على نسبة الفقر في ذي قار انخفض من 40 بالمئة الى 18 بالمئة، حيث إن أحد أسباب هذا الانخفاض وفق التقرير بسبب مشاريع صندوق إعمار ذي قار وهو ملموس".