بالفيديو.. كارثة على طريق البتيرة في ميسان

وقال مصدر أمني لـ ، ان "حادث مرورة مروع نتج عنه تصادم سيارتين على طريق البتيرة بالقرب من السيد ابو عربانة شمالي ، ما أدى الى أربعة أشخاص".ويُعد طريق البتيرة من الطرق التي تشهد حوادث سير متكررة نتيجة السرعة العالية وغياب معالجات السلامة المرورية.