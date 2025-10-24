العراق.. استعدادات لتكون انتخابات تشرين الثاني مميزة

وقال للوكالة الرسمية تابعته ، إنه: "منذ ان تم تجديد الثقة بالمفوضية المستقلة للانتخابات بداية العام الحالي قدمت الحكومة أقصى درجات الدعم لها لإنجاز مهمتها الدستورية الوطنية، مرورا بتحديد في شهر نيسان الماضي تاريخ 11 تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات، وما تلاها من كامل الإجراءات الحكومية التنفيذية والمالية والأمنية واللوجستية للوقوف بجانب المفوضية المستقلة للانتخابات لإنجاز تجربة انتخابية مميزة من كل الجوانب في الشهر القادم".وأضاف أن "الانتخابات حقيقة قائمة بدعم حكومي ونحن في آخر فصول الدعاية الانتخابية للكتل المتنافسة والاستعدادات مكتملة لإجرائها في تاريخها المحدد وقد صرح مرات عديدة عن طبيعة الدعم الحكومي الشامل والكامل من كافة النواحي وحث مرات عديدة المواطنين على المشاركة الفعالة."وتابع: "لقد اكد رئيس الوزراء مرارا امام اغلب ضيوف ان الديمقراطية والانتخابات هي من اهم مميزات العراق وان الحفاظ على هذه التجربة العراقية الفريدة من نوعها في منطقتنا هو واجب دستوري ووطني لابد من إكماله على أتم وجه"، مشدد على أن "الحكومة ليست ملتزمة فقط بإجراء الانتخابات وانما تسعى من خلال التعاون مع المفوضية وبقية الأطراف المعنية والقوى الامنية الحامية لتكون انتخابات 11 تشرين الثاني مميزة في كل نواحيها وتليق بالشعب العراقي والدولة العراقية."