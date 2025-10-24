البصرة.. العشرات من العاملين بمشروع (FCC) ينظمون وقفة لإدراجهم ضمن العقود الوزارية

وذكر مراسل أن "العشرات من العاملين في مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى ، نظموا وقفة ليلية وجهوا خلالها رسالة الى رئيس النفط، مطالبين فيها بتوفير فرص عمل دائمة وإدراجهم ضمن العقود الوزارية".وقال المشاركون في الوقفة إنهم "عملوا لسنوات طويلة في تنفيذ المشروع، وساهموا في إنجاز مراحله المختلفة التي تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لوزارة النفط"، مطالبين "بحقوقهم المشروعة أو عقود وزارية".