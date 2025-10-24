Alsumaria Tv
البث المباشر
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
النسبة تتجاوز 99%.. التزييف ينتشر في منصات التواصل قبيل الانتخابات

محليات

2025-10-24 | 13:44
النسبة تتجاوز 99%.. التزييف ينتشر في منصات التواصل قبيل الانتخابات
49 شوهد

حذر مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، من انتشار المحتوى المزيف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في العراق.

وذكر بيان للمركز، ورد لـ السومرية نيوز، أن "يحذر مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، من انتشار المحتوى المزيف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في العراق"، مؤكداً "ضرورة عدم الإفراط في الثقة بأدوات كشف التزييف العميق، حيث أن هذه الأدوات ما زالت تواجه تحدّيات كبيرة قد تقلّل من فاعليتها في البيئة الرقمية المتسارعة التطورات".
وأكد أن "دراسات وتجارب عملية موثقة اشارت إلى أن هذه الأدوات يمكن خداعها عبر ما يُعرف بـ "الهجمات العدائية" وهي تقنيات تعتمد على إدخال تغييرات دقيقة لا تُلاحظ بالعين البشرية، لكنها كافية للتلاعب بنتائج الفحص، حيث تمكن باحثون من جامعات مرموقة من تحقيق نسب خداع تتجاوز 99% في بعض الحالات".
وتابع البيان، "وفي هذا السياق، يثني المركز على الجهود التنظيمية التي تبذلها هيأة الإعلام والاتصالات في ضبط الفضاء الرقمي العراقي، ولا سيما في ما يتعلق بمواجهة الحسابات الوهمية والمحتوى المضلل"، معتبراً أن "تعزيز الرقابة الرقمية وفق الأطر القانونية هو خطوة محورية للحد من الفوضى الرقمية المتفاقمة، خاصة في المراحل المفصلية التي تمر بها البلاد".
ويرى المركز أن "الأمر لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد إلى سياق محلي مهم، إذ لوحظ في العراق انتشار الكثير من المحتوى المزيف على منصات التواصل الاجتماعي، يستهدف التأثير على الرأي العام وتشويه الحقائق"، لافتاً إلى أنه "تم رصد مقاطع فيديو وصوراً مزيّفة تمّ تداولها بهدف التضليل والتأثير في الأحداث السياسية والاجتماعية في العراق".
ولفت الى انه "يُعد هذا التهديد جزءاً من سباق تقني مستمر بين مَن يُنتجون المحتوى المزيف ومَن يسعون إلى كشفه، إذ كلما طوّرت أدوات الكشف تقنيات جديدة لاكتشاف التلاعب، عمل مطوّرو أنظمة التزييف على تحسين نماذجهم لتجاوز تلك التقنيات، في ما يشبه سباق تسلّح رقمي لا يهدأ"، مشيرا الى ان "أحد أبرز العوامل التي تحدّ من فعالية أدوات الكشف هو محدودية بيانات التدريب، إذ أن هذه الأدوات غالباً ما تُدرّب على بيانات غير متنوعة، ما يجعل أداءها يتراجع عند مواجهة حالات لم تُدرّب عليها، وقد خلصت دراسات إلى أن دقة العديد من الكواشف في سيناريوهات حقيقية لا تتجاوز 69%، أي بما يقارب رمي العملة".
كما نبّه مركز الإعلام الرقمي DMC إلى أن "بعض أساليب الخداع لا تتطلب تقنيات معقّدة، بل تعديلات بسيطة مثل إضافة ضوضاء خلفية أو إعادة تسجيل صوت مزيف عبر مكبر صوت والتقاطه بميكروفون، أو ضغط الفيديو أو سحب البيانات الوصفية من الملفات، وهي حيل بسيطة لكنها فعالة في إرباك أدوات التحليل الصوتي أو البصري".
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن "مكافحة التزييف العميق لا يمكن أن تعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يجب أن تقترن بتعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية، والتحقق الدقيق من المصادر، حتى لا يقع الجمهور ضحية لهذا النوع الخطير من التضليل".

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
أهمية الماء لصحتك، العلاقة بين السكري ومقاومة الإنسولين، نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
أهمية الماء لصحتك، العلاقة بين السكري ومقاومة الإنسولين، نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
Play
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
Play
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Play
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Play
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
Play
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Play
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
Live Talk
Play
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Play
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
Play
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
Play
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
ما حقيقة تسجيل 1600 إصابة بداء الكلب في الأنبار
14:56 | 2025-10-24
البصرة.. العشرات من العاملين بمشروع (FCC) ينظمون وقفة لإدراجهم ضمن العقود الوزارية
13:32 | 2025-10-24
عراقي يشيد بـ"أناقة" الدعايات الانتخابية في أربيل: "تريدلك أخو خيته يخلي اللافتة بالجزرة"
08:48 | 2025-10-24
امام جمعة النجف بشأن الانتخابات: المرجعية حسمت الموقف
07:52 | 2025-10-24
العراق.. استعدادات لتكون انتخابات تشرين الثاني مميزة
06:58 | 2025-10-24
بالفيديو.. كارثة على طريق البتيرة في ميسان
05:16 | 2025-10-24

