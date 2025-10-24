النسبة تتجاوز 99%.. التزييف ينتشر في منصات التواصل قبيل الانتخابات

الصفحة الرئيسية
2025-10-24 | 13:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
49 شوهد
حذر مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، من انتشار المحتوى المزيف عبر تقنيات
الذكاء الاصطناعي
في
العراق
.
وذكر بيان للمركز، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "يحذر مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، من انتشار المحتوى المزيف عبر تقنيات
الذكاء الاصطناعي
في
العراق
"، مؤكداً "ضرورة عدم الإفراط في الثقة بأدوات كشف التزييف العميق، حيث أن هذه الأدوات ما زالت تواجه تحدّيات كبيرة قد تقلّل من فاعليتها في البيئة الرقمية المتسارعة التطورات".
وأكد أن "دراسات وتجارب عملية موثقة اشارت إلى أن هذه الأدوات يمكن خداعها عبر ما يُعرف بـ "الهجمات العدائية" وهي تقنيات تعتمد على إدخال تغييرات دقيقة لا تُلاحظ بالعين البشرية، لكنها كافية للتلاعب بنتائج الفحص، حيث تمكن باحثون من جامعات مرموقة من تحقيق نسب خداع تتجاوز 99% في بعض الحالات".
وتابع البيان، "وفي هذا السياق، يثني المركز على الجهود التنظيمية التي تبذلها هيأة الإعلام والاتصالات في ضبط
الفضاء
الرقمي العراقي، ولا سيما في ما يتعلق بمواجهة الحسابات الوهمية والمحتوى المضلل"، معتبراً أن "تعزيز الرقابة الرقمية وفق الأطر القانونية هو خطوة محورية للحد من
الفوضى
الرقمية المتفاقمة، خاصة في المراحل المفصلية التي تمر بها البلاد".
ويرى المركز أن "الأمر لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد إلى سياق محلي مهم، إذ لوحظ في العراق انتشار الكثير من المحتوى المزيف على منصات التواصل الاجتماعي، يستهدف التأثير على الرأي العام وتشويه الحقائق"، لافتاً إلى أنه "تم رصد مقاطع فيديو وصوراً مزيّفة تمّ تداولها بهدف التضليل والتأثير في الأحداث السياسية والاجتماعية في العراق".
ولفت الى انه "يُعد هذا التهديد جزءاً من سباق تقني مستمر بين مَن يُنتجون المحتوى المزيف ومَن يسعون إلى كشفه، إذ كلما طوّرت أدوات الكشف
تقنيات جديدة
لاكتشاف التلاعب، عمل مطوّرو أنظمة التزييف على تحسين نماذجهم لتجاوز تلك التقنيات، في ما يشبه سباق تسلّح رقمي لا يهدأ"، مشيرا الى ان "أحد أبرز العوامل التي تحدّ من فعالية أدوات الكشف هو محدودية بيانات التدريب، إذ أن هذه الأدوات غالباً ما تُدرّب على بيانات غير متنوعة، ما يجعل أداءها يتراجع عند مواجهة حالات لم تُدرّب عليها، وقد خلصت دراسات إلى أن دقة العديد من الكواشف في سيناريوهات حقيقية لا تتجاوز 69%، أي بما يقارب رمي العملة".
كما نبّه مركز الإعلام الرقمي DMC إلى أن "بعض أساليب الخداع لا تتطلب تقنيات معقّدة، بل تعديلات بسيطة مثل إضافة ضوضاء خلفية أو إعادة تسجيل صوت مزيف عبر مكبر صوت والتقاطه بميكروفون، أو ضغط الفيديو أو سحب البيانات الوصفية من الملفات، وهي حيل بسيطة لكنها فعالة في إرباك أدوات التحليل الصوتي أو البصري".
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن "مكافحة التزييف العميق لا يمكن أن تعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يجب أن تقترن بتعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية، والتحقق الدقيق من المصادر، حتى لا يقع الجمهور ضحية لهذا النوع الخطير من التضليل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
