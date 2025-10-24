ما حقيقة تسجيل 1600 إصابة بداء الكلب في الأنبار

وقال المتحدث باسم الوزارة ، في بيان ورد لـ ، إنه "من الغريب ان تنشر اخبار كاذبة بطريقة سريعة جداً والتي لم تصدر من أي مصدر رسمي، وتتناقلها بعض منصات الاعلام وتروجها دون التأكد من صحتها".وأضاف، أن " كانت تعرض كل المستجدات على المواطنين بشأن أي مرض وبائي خصوصاً المعدية منها مثل الحمى النزفية وكوفيد وداء الكلب من خلال منصاتها الرسمية، لذا تنفي الوزارة خبر تسجيل 1600 إصابة بداء الكلب في ، وفي هذا العام لم يتم تسجيل سوى حالة واحدة في المحافظة".وتابع، أن "نشر مثل هذه الاخبار يعتبر تهديد للأمن الصحي وبث للشائعات التي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي، فضلاً عن التسبب بالضغط على الوزارة"، مبيناً أنه "في حال تسجيل أي حالة تخص الأمراض المعدية سيتم تعميمها بشكل شفاف على جميع المنصات الإعلامية الرسمية الخاصة بالوزارة".ودعا البدر المنصات الإعلامية والمواطنين الى "عدم نشر مثل هكذا اخبار التي تثير الذرع لدى المواطنين دون التأكد من المصادر الرسمية الموثوقة في وزارة ".