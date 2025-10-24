ديالى.. ضبط 373 مليون دينار في هيكل بناء والقبض على المتهمين بالسرقة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت قوة مشتركة من وبعد جمع المعلومات والعمل الأمني الفني من ضبط مبلغ مسروق قبل يومين من داخل احدى العجلات قدره (373 مليون و400 ألف دينار وسلاح مسدس) في أحد الهياكل المتروكة ضمن قرية بابلان في قضاء ".واشارت الى ان " المختص اصدر أمر قبض بحق متهمين في هذه السرقة وفق أحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين في هذه الجريمة".