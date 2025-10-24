رائحة الكبريت تعود من جديد لسماء بغداد

شعر سكان العاصمة، اليوم الجمعة، بعودة رائحة الكبريت من جديد لسماء .



وغطى اللون الاحمر العديد من المناطق في العاصمة نتيجة انتشار رائحة الكبريت في السماء.



وفي وقت سابق، اعلنت وزارتي البيئة والداخلية اغلاق العديد من مصانع الطابوق وكور صهر الحديد المخالفة ونقل قسم اخر منها الى اطراف العاصمة وذاك للحد من حجم التلوث الناتج عن هذه المصانع.