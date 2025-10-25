الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544894-638969657226314631.jpg
بعد تداول "عودة رائحة الكبريت".. هل ارتفع مؤشر التلوث ببغداد؟
محليات
2025-10-25 | 01:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
292 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
شكى مواطنون مساء امس الجمعة، عن عودة رائحة الكبريت في أجواء العاصمة
بغداد
، وهي حالة متكررة لكنها تكررت بنمط اكبر في الأشهر الماضية.
لكن بالعادة، عندما يشخص المواطنون رائحة كبريت خانقة في أجواء
بغداد
، يكون مؤشر تلوث الهواء في بغداد مرتفعا ويصل بالعادة الى بين 400 و500 نقطة، غير ان مؤشر تلوث الهواء في بغداد يوم امس لم يؤشر ارتفاعا كبيرا.
وبدأت وسائل الاعلام بتداول خبر عودة رائحة الكبريت الى أجواء بغداد بعد الساعة الـ12 منتصف الليل، وعند العودة الى بيانات مؤشر تلوث الهواء في بغداد نجد ان بين الساعة 11 والـ12 كان مؤشر تلوث الهواء يبلغ حوالي 90 درجة، وهو اكبر من المعدل الطبيعي باقل من الضعف حيث يبلغ المعدل الطبيعي 50 درجة، بينما كان يصل 10 اضعاف في حالات التلوث الكبيرة ببغداد والمسجلة في الأشهر الماضية.
واكبر معدل تلوث تم تسجيله يوم امس كان بين الساعة الـ8 والـ9 مساءً، وبلغ مؤشر التلوث 158، بينما في اول الامس وبين الساعة الـ10 والـ11 صباحا كان التلوث اعلى بكثير وبلغ 190 درجة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
