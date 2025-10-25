اليوم .. أمطار في هذه المناطق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس اليوم سيكون صحوا مع بعض السحب في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائم جزئي في مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة وتكون رعدية في بعض الأماكن منها خاصة في المرتفعات والمناطق القريبة من الحدود الشمالية الشرقية، ثم يتحول تدريجيا خلال النهار الى صحو، ودرجات الحرارة مُقاربة ليوم أمس، عدا أنخفاضها قليلا في الاقسام الغربية للمنطقة الوسطى وبعض الأماكن من المنطقة الشمالية. لتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح والليل ومعتدلة خلال النهار، وباردة على ".وتابعت ان "الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة 20-30 كم/ س في الاقسام الغربية للبلاد، تنشط أحيانا مثيرة للغبار في تلك الاماكن. وفي باقي المناطق تكون ساكنة الى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم اس تتحول تدريجياً الى شمالية غربية، عدا الاقسام الشرقية للبلاد حيث تستمر فيها الرياح ساكنة".وبينت ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية مع تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق"، موضحة ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبينت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية مع تصاعد الغبار ودرجات الحرارة ترتفع على العوم عن اليوم السابق".