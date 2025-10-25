اتفاق عراقي إيراني على الدخول بالسيارات الشخصية

– محلي

أعلنت ادارتا محافظتي وخوزستان الإيرانية، السماح بشكل مؤقت بمرور المركبات الخاصة للمواطنين بين البلدين عبر معبر جذابة الحدودي الايراني، وذلك في إطار اتفاق مشترك حظي بموافقة حكومتي وطهران.

وذكرت الجهات المعنية أن "هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل الحركة والتنقل وتعزيز التعاون الحدودي".

وتابعت ان "الجهات الأمنية والجمركية ستتولى تنظيم انسيابية العبور وتطبيق التعليمات المعمول بها".

