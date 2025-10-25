وزير الداخلية يوضح ابرز مواصفات طائرات الإنقاذ والإطفاء الجديدة

وقال الشمري في تصريح تابعته ، ان "هذه الطائرتين يعتبران لحظة فارقة في تاريخ الدفاع المدني العراقي، حيث ان طائرتي الإنقاذ والإطفاء هي كورية جنوبية الصنع وتستخدم في البحث والإنقاذ والاطفاء".وتابع ان "الطائرتين متطورة جدا ومن احدث طراز الطائرات للبحث والإنقاذ والاطفاء في العالم، وتتميز بقدرتها على الطيران بمختلف الظروف الجوية وقدرتها على إطفاء الحرائق"، موضحا ان "الطائرتين تتميزان بمرونة عالية".وذكر ان "هذه الطائرين هما الأولى وستكون هناك اثنين أخرى في وطائرتين في "، مشيرا الى ان "طيارين مدربين اكملوا فترة تدريبهم إضافة الى فنيين، كما يوجد في عدد من الطيارين والفنيين الاخرين لغرض التدريب على هذا النوع من الطائرات".