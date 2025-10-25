الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544929-638969812411264698.webp
الانتخابات تعطّل اعمال "الديليفري وسائقي التكسي".. تطبيق ويز "تائه" في بغداد بسبب التشويش
محليات
2025-10-25 | 05:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
352 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
غزت مواقع التواصل الاجتماعي في
العراق
، عشرات التساؤلات والشكاوى من تعطل تطبيق "الويز" وخدمات الغوغل ماب، التي يعتمد عليها العراقيون بشكل كبير لغرض التنقل ولاسيما في العاصمة
بغداد
للتخلص من الازدحامات.
ومنذ يومين شكا عدد كبير من سائقي العجلات ولا سيما العاملين في تطبيقات سيارات الأجرة مثل تطبيق بلي وغيرها من التطبيقات، من تعطل خدمات "ويز" حيث أن المؤشر الفعلي لا يظهر في موقع تواجد الشخص فعليًا، فمن يتواجد في
الكرادة
على سبيل المثال يجد نفسه في
شارع الرشيد
مثلا.
وكان اكثر المتضررين من هذا الخلل هم أصحاب سيارات الأجرة العاملين في تطبيقات بلي والتطبيقات الأخرى حيث اضطروا الى رفض وإلغاء العديد من الرحلات والطلبات بسبب عدم وضوح موقع طالب سيارة الأجرة بسبب التشويش، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة لاصحاب سيارات الأجرة وتعطل تنقل المواطنين.
ويقول مختصون ان سبب تعطل التطبيق جاء بسبب عملية التشويش على خدمات "جي بي اس" من قبل السلطات الأمنية في
العراق
، حيث أعلنت
العمليات المشتركة
عن تعطيل خدمات الجي بي اس الى حين انتهاء الانتخابات لاسباب امنية ومنع تنقل الطائرات المسيرة لضمان الامن الانتخابي، هذا يعني ان الامر سيستمر لاكثر من أسبوعين من الان.
وتسبب هذا الاجراء بغض كبير في الأوساط الشعبية ولا سيما أوساط سائقي التكسي العاملين في تطبيقات سيارات الأجرة لانه اثر بشكل مباشر على ارزاقهم، كما سيؤثر هذا التعطيل على اعمال سائقي التوصيل أيضا.
ويقول مختصون ان الخلل يظهر في التطبيق عندما يتواجد الشخص في أماكن محددة ولا سيما القريبة من
المنطقة الخضراء
او تلك التي تحتوي على مقرات امنية مهمة وحساسة مثل
ساحة النسور
التي يتواجد فيها مقر
جهاز المخابرات الوطني
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
