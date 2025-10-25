الانتخابات تعطّل اعمال "الديليفري وسائقي التكسي".. تطبيق ويز "تائه" في بغداد بسبب التشويش

ومنذ يومين شكا عدد كبير من سائقي العجلات ولا سيما العاملين في تطبيقات سيارات الأجرة مثل تطبيق بلي وغيرها من التطبيقات، من تعطل خدمات "ويز" حيث أن المؤشر الفعلي لا يظهر في موقع تواجد الشخص فعليًا، فمن يتواجد في على سبيل المثال يجد نفسه في مثلا.وكان اكثر المتضررين من هذا الخلل هم أصحاب سيارات الأجرة العاملين في تطبيقات بلي والتطبيقات الأخرى حيث اضطروا الى رفض وإلغاء العديد من الرحلات والطلبات بسبب عدم وضوح موقع طالب سيارة الأجرة بسبب التشويش، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة لاصحاب سيارات الأجرة وتعطل تنقل المواطنين.ويقول مختصون ان سبب تعطل التطبيق جاء بسبب عملية التشويش على خدمات "جي بي اس" من قبل السلطات الأمنية في ، حيث أعلنت عن تعطيل خدمات الجي بي اس الى حين انتهاء الانتخابات لاسباب امنية ومنع تنقل الطائرات المسيرة لضمان الامن الانتخابي، هذا يعني ان الامر سيستمر لاكثر من أسبوعين من الان.وتسبب هذا الاجراء بغض كبير في الأوساط الشعبية ولا سيما أوساط سائقي التكسي العاملين في تطبيقات سيارات الأجرة لانه اثر بشكل مباشر على ارزاقهم، كما سيؤثر هذا التعطيل على اعمال سائقي التوصيل أيضا.ويقول مختصون ان الخلل يظهر في التطبيق عندما يتواجد الشخص في أماكن محددة ولا سيما القريبة من او تلك التي تحتوي على مقرات امنية مهمة وحساسة مثل التي يتواجد فيها مقر .