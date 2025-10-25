وضع حجر الأساس لمجسر جديد في بغداد

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "بتوجيه مباشر من رئيس تم وضع حجر الاساس لمجسر – حلة"، لافتا الى أن "هذا المجسر من المجسرات التي شرعت بتنفيذه بعد اكمال اجراءات التعاقد واحالته الى احد الشركات الرصينة التي نفذت احد المشاريع في حزمة فك الاختناقات المرورية الأولى".وأضاف أن "الشركة شرعت بعد تسلمها الموقع بالاعمال التنفيذية"، مشيرا الى أن "هذا المجسر سيكون محور مرور مهم على حلة وسيحقق انسيابية بين افرازات مناطق ‫2‏/10 و3/10 مع منطقة "، منوها الى أن "أمانة بغداد مستمرة باطلاق ، وسيتم لاحقا اطلاق الاعمال التنفيذية في مجسر الحسين ومجسر الدرويش".بدوره، فيما أكد المشاريع في امانة بغداد يقضان الوائلي أن "طول المجسر يبلغ 906 مترا، وبمسارين كل مسار احد 11 متراً وب 15 فضاء".وأوضح أن "هذا المشروع يعد واحداً من ستة جسور تم اكمال مجسر الشهيد حارث ، والان الاعمال في مجسر بغداد – الحلة، وسيتم المباشرة تباعاً بمجسر 55 ومجسر ساحة عنتر ومجسر الحسين ومجسر الدرويش هي مجسرات بالاضافة الى اكثر من 46 مشروعاً سوف يتم انجازها خلال هذا العام".