رسالة عاجلة الى الاسر العراقية: امنعوا ابناؤكم من هذه الشبكات

وقال الصحاف في بيان نشرته وتابعته ، "تم اقلاع الطائرة التي تقل 40 مهاجرا عراقيا متوجهة الى ومنها الى "، مشيرا الى انه "بذلنا جهود استثنائية لتنسيق عودتهم ونستعد لإعادة 35 مهاجرا آخرين".وتابع، أنه "نشكر الاجهزة المعنية في حكومة في دولة ليبيا"، مبيناً أنه "قدمنا الطعام والدواء والرعاية ووفرنا تذاكر السفر بالتعاون مع حكومة اقليم ".ولفت الى أن "122 مهاجرا تم اعادتهم منذ افتتاح السفارة في 2023/12/23، وسنستمر برسائل التوعية تجاه مخاطر شبكات تهريب وتجارة البشر التي توقع بأبنائنا"، مبيناً أنه "نلتزم بتوجيهات في ونعمل لتأكيد مسار العودة الطوعية".وأكمل، أن "منظمة الهجرة في ليبيا ومركز مكافحة الهجرة غير في يشيدون بامتثال واهتمامها بالمهاجرين العراقيين"، مؤكداً أن " يتوافر على فرص كبيرة في قطاع الشباب ولم يعد مُصدراً للهجرة".