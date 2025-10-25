بطاقة إنتاجية 750 ميكاواط سنوياً.. العراق يطلق مصنعاً للألواح الشمسية

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى ، ان "الوزارة ابرمت عقد شراكة من خلال العامة لأنشاء مصنع متكامل مزود بمكائن وتكنولوجيا حديثة لتصنيع الالواح الشمسية بمختلف السعات والكفاءات العالية، بما يخدم المشاريع الحكومية والصناعية والتجارية والمنزلية في مجال الطاقة النظيفة"، بحسب .واوضح ان "الطاقة الانتاجية المقترحة للمصنع تبلغ 750 ميكاواط سنوياً، ما سيسهم في تغطية حاجة السوق المحلية، اضافة الى امكانية التوسع نحو الاسواق الاقليمية المجاورة".واضافت ان "جميع مشاريع المحطات الشمسية المستقبلية ستنفذ باستخدام الواح شمسية مصنعة في داخل شركة العامة، لتكون هذه الالواح النواة الاساسية لبناء المحطات الكبرى لإنتاج ، فضلا عن المحطات الصغيرة الصناعية والتجارية والمنزلية".واشارت الى ان "انشاء هذا المصنع المحلي يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة منظومات الطاقة الشمسية، وتحقيق قيمة تصنيعية مضافة تسهم في تقليل كلفة الانتاج، ما يعزز قدرة المواطن على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنافسة للألواح المستوردة من حيث السعر والكفاءة".ولفت الى ان "هذا المشروع ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم وترسيخ ثقافة التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتزامن مع لتمويل المحطات الشمسية المنزلية والتجارية والصناعية، التي شاركت فيها شركة الزوراء العامة بفاعلية".