السامرائي يبحث في كركوك مستجدات المشهد الانتخابي واحتياجات المحافظة

وذكر إعلام التحالف في بيان، انه "ضمن جولته الانتخابية في دعماً لمرشحي تحالف العزم، استهلّ المهندس مثنّى السّامرائي برفقة وفد من قيادات التحالف زيارته بمضيف الشيخ مزهر ، مرشح تحالف العزم في المحافظة بالتسلسل 2 ضمن القائمة رقم 241، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية ووجهاء المحافظة".وتناول اللقاء، "مستجدات المشهد الانتخابي في واحتياجات المحافظة الخدمية والتنموية، مع التأكيد على دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع أبناء كركوك".عبّر الحاضرون وفق البيان عن "دعمهم الكامل لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيلهم وخدمة قضاياهم الوطنية في المرحلة المقبلة".