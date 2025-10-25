توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "استكمالاً لإجراءات الربط الإلكتروني لنظام المروري الذكي في والمحافظات، وجه الفريق عدي سمير حليم مدير المرور العام كافة سائقي المركبات وخصوصاً مركبات الحمل القاطرة والمقطورة مراجعة دوائر التسجيل لطباعة اللوحات المرورية".وأشار الى أن "فترة التسجيل مده اقصاءها لغاية 2025/12/1 من هذا العام وبعكسه سيتم فرض غرامات مروريه للمركبات الحمل القاطرة والمقطورة التي لا تحمل ثلاث لوحات للمركبة".